Shania & Davina Geiss: Schlimm, was jetzt ans Licht kommt!

Wie Robert nun gegenüber "Promiflash" berichtet, waren Shania und Davina schon des Öfteren an dem Punkt, an dem sie am liebsten alles hingeschmissen hätten. So offenbart er: "Ja, logisch haben sie Tage dabei, wo sie sagen: 'Wir haben keinen Bock.' Insbesondere dann, wenn es nach Übersee geht, es eine Zeitdifferenz gibt und man morgens früh aufstehen muss." Wow! Ehrliche Worte, die ein ganz neues Licht auf die TV-Familie werfen! Doch obwohl Mama Carmen ihre Töchter in allen Punkten unterstützt, lässt sie bei der Unlust ihrer Töchter keine Gnade walten. So ergänzt sie: "Unsere Kinder wissen natürlich auch, von nichts kommt nichts. Ohne Knete keine Fete. Da müssen sie natürlich auch durch, das ist für sie wie ein Job und dann ist das halt so." Was Shania und Davina wohl über die Aussagen ihrer Eltern denken? Bis jetzt äußerten sie sich jedenfalls noch nicht dazu...