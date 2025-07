Die Geissens Töchter: Shania und Davina rennen ihren Eltern davon

In den frühen 2010ern waren die Geissens das Aushängeschild des deutschen Trash-TV. Wer RTLZwei einschaltete, kam an Robert und Carmen nicht vorbei. Heute sieht das etwas anders aus. Zwar sind die Eltern immer noch fester Bestandteile von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie", doch der Fokus verschiebt sich: Die Töchter Davina und Shania haben mit ihrer eigenen Show "Davina & Shania – We love Monaco" einen echten Quotencoup gelandet – zumindest im klassischen TV.