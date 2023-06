Shirin David: Erste Worte nach dem "The Voice of Germany"-Unfall

Als Shirin David das Angebot bekommen hat, als Coach bei "The Voice of Germany" zu arbeiten, hat sie sicherlich Freudensprünge gemacht. Kein Wunder: Neben ihr sitzen auch noch Giovanni Zarrella, Ronan Keating, Tom Kaulitz und Bill Kaulitz auf den roten Stühlen. Doch anstatt die Dreharbeiten in vollen Zügen zu genießen, muss die arme Shirin sich nun auf ihre Genesung konzentrieren. Am Dienstag stürzte die Rapperin von einer Treppe im Studio und verletzte sich dabei beide Knie.