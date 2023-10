Shirin David: Schock-Moment bei "The Voice of Germany"! "Ich bin ganz kurz gestorben"

Es ist wohl die größte Angst aller Musiker: Den Liedtext zu vergessen! Doch genau das ist Kandidat Lorenz widerfahren, als er am vergangenen Donnerstag bei "The Voice of Germany" auf der Bühne stand. Kurz nachdem das Battle zwischen dem Casting-Show-Teilnehmer und Kandidatin Finja begonnen und der Rapper die ersten Worte ins Mikrofon gesungen hatte, kam es zum Fiasko! Plötzliche Stille. Der 22-Jährige hatte den Songtext vergessen. Coach Shirin David sprang auf und fluchte.

Doch dann das große Aufatmen! Denn Lorenz konnte sich kurze Zeit später wieder fangen und die Performance zu Ende bringen.

Der Schock saß jedoch tief. "Ich bin ganz kurz gestorben. Ich dachte gerade, wir sind in den Proben und dachte so: Moment. Kurz abbrechen. Regie, stopp! Und dann habe ich gemerkt, wir sind in den Battles, das geht halt nicht", meinte Coach Shirin David nach dem Auftritt. Auch im Talents-Only-Room blieb der Vorfall nicht unkommentiert: "So in die Hose gepisst, der Typ gerade. Der hat sein Herz verloren!"

Immerhin hatten die Coaches Verständnis für den Vorfall. Ronan Keating plauderte sogar aus, dass er selbst einmal einen Text-Hänger hatte: "Ich war bei Giovannis TV-Show letztes Jahr. Und ich habe auch meinen Text vergessen. Ich war mit der Kelly Family in einer Performance. Ich hatte alle Worte vergessen. Ich habe mir einen Text ausgedacht!"

Für Kandidat Lorenz endete der Vorfall zum Glück in einem Happy End - denn er wurde von Coach Shirin David in die nächste Runde befördert, ebenso wie seine Konkurrentin Finja. Doch nach diesem Nervenkitzel brauchte die "Gib ihm"-Interpretin erst einmal eine Pause: "Ich dachte wirklich, die Produktion sagt: Abbruch. Ich brauche einen Drink, Leute!"