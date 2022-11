Charlotte Würdig: Jetzt bricht sie ihr Schweigen! So hart war die Scheidung von Sido

Im Interview mit "Bunte" verrät Charlotte, dass die Scheidung alles andere als leicht für sie war: "Eine Scheidung erfordert allen Mut, den man aufbringen kann. Ich würde sogar sagen, mehr als die Hochzeit", gesteht die 44-Jährige. "In dem Moment, wo du deine Unterschrift unter die Scheidungsurkunde setzt, landet alles, wovon du als Paar geträumt hast, was du gemeinsam aufbauen wolltest, in einer anderen Broschüre. Das tut schon weh.", erklärt sie weiter.

Trotzdem war es dem Ex-Paar wichtig, "nicht mit einem Handschlag auseinander zu gehen", weshalb es für die beiden anschließend noch für ein gemeinsames Dinner zum Italiener ging. Auch heute verstehen sich Charlotte und Sido nach wie vor: "Paul bleibt für immer ein wichtiger Teil in meinem Leben, wenn auch anders als vor zwei Jahren.", stellt sie klar.

Charlotte Würdig wurde in der Vergangenheit wegen vermeintlicher Beauty-OPs des Öfteren mit Hate-Kommentaren konfrontiert. Seht im Video, wie sie damit umging.