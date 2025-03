Sila Sahin: TV-Comeback! Ausgerechnet hier spielt sie jetzt mit

Auf Instagram zeigt Sila Sahin, an welchem paradiesischen Ort sie sich aktuell befindet: In Neuseeland lässt die 39-Jährige allerdings nicht nur die Seele baumeln, Sila macht die Reise in den südlichen Pazifik für eine Rolle in der ZDF-Serie "Das Traumschiff"! "Die Menschen sind alle sehr freundlich hier. Ich hatte neben meinen Drehtagen immer wieder freie Zeit und habe sie richtig genutzt: Ich war in Coromandel, habe Mount Eden besucht, verschiedene Strände erkundet und mir das Hobbit-Filmset angeschaut", verrät sie gegenüber "Bild". Seit drei Wochen ist sie nun in Neuseeland, morgen geht es für sie weiter nach Bali.