Sila Sahin: Zuckersüße Beichte kurz vor Weihnachten!

Sila genießt die Weihnachtszeit in vollen Zügen

"Ich freue mich total auf die Weihnachtszeit – Zeit mit der Family zu verbringen, ich werde ganz viel kochen und noch mehr essen", verrät Sila lachend. "Wir sind über die Tage in Österreich, genießen die Zeit und werden mit den Kindern ganz viel Schlitten fahren!" Klingt total entspannt! Sollte die Schauspielerin dann aber doch noch ein bisschen "Me Time" brauchen, wird sie sich einen Kosmetik- oder Friseurbesuch gönnen, wie sie uns erzählt.

Und über welches Geschenk würde sich die 37-Jährige in diesem Jahr ganz besonders freuen? "Geschenke spielen für mich keine wirklich große Rolle, viel wichtiger ist mir, dass wir in Frieden leben können", gibt sie zu. "Gerade in dieser Zeit denke ich besonders auch an die Menschen, denen es nicht gut geht. 2022 hat mich dahingehend nochmal besonders geprägt."