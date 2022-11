Silvia & Sarafina Wollny: Es reicht! Jetzt rasten sie komplett aus

Eigentlich wollte die schwangere Loredana nur ein Selfie mit rührenden Worten über die Liebe posten. Doch in den Kommentaren war von Liebe nicht viel zu spüren. Einige Follower nutzten den Post, um ihren Ärger Luft zu machen. Besonders die Tatsache, dass Loredana, Silvia und Co. nicht auf alle Kommentare reagieren, stößt manchen Fans bitter auf. "Ich weiß nicht, warum ihr immer alle was fragt oder wissen wollt. Hat doch eh noch keiner von denen jemals eine Antwort gegeben", schimpfte beispielsweise eine Userin. Die Antwort von Familienoberhaupt Silvia ließ nicht lange auf sich warten. "Ja, so Deppen wir dir braucht man zu antworten. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil."