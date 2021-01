Silvia Wollny: Bittere Demütigung für Tochter Calantha!

Bei Familie Wollny ging es in der letzten Folge von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" mal wieder rund! Silvia hat im Sommer einen Spendenaufruf für Tiere in Not gemacht. Mittlerweile ist die Garage voll mit Futter, Halsbändern und Spielzeugen. Die Elffach-Mama will alles so schnell wie möglich an das Tierheim in die Türkei schicken, doch wegen der Corona-Pandemie läuft nichts wie geplant. Bei dem ganzen Stress fällt ein wichtiger Tag hinten über...

Folge verpasst? Die neue Staffel von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie " könnt ihr HIER bei TVNOW streamen.*