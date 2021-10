Silvia Wollny: Bittere Tränen! Schwerer Abschied von ihrer Familie

So weit weg von ihrer Familie - das ist für Silvia Wollny komplett neu. Kurz vor dem Abflug will Silvia Wollny noch etwas Zweisamkeit mit Harald genießen, bevor es in den Flieger von Frankfurt nach Thailand geht. Die 56-Jährige ist vor der Reise extrem aufgeregt - das merkt man ihr auch deutlich an. Harald steht ihr in den letzten Stunden vor dem Abflug zur Seite, um ihr etwas die Angst zu nehmen.