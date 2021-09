Silvia Wollny: Bittere Trennung! Sie muss Abschied nehmen

Fünf Wochen wird Silvia von ihrer Familie getrennt sein. So lange mussten ihre Kinder noch nie auf sie verzichten! Bricht das komplett Chaos aus, wenn Silvia weg ist? Die TV-Mutti sorgt sich vor allem um die hochschwangere Sarafina. Die 26-Jährige hat eine Risikoschwangerschaft und ohne ihre Mama fehlt ihr ein wichtiger Ansprechpartner. Silvia will erst abreisen, wenn Sarafina eine Hebamme gefunden hat, die ihr in der Zeit mit Rat und Tat zur Seite steht. Werden sie und Ehemann Peter noch rechtzeitig fündig? Und wird Silvia wirklich in den Flieger nach Thailand steigen? Das erfahrt ihr nächsten Montag um 20:15 Uhr bei RTLzwei...

Silvia Wollny ist bereits mehrfache Oma. Im Video seht ihr all ihre Enkelkinder auf einen Blick: