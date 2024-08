Silvia Wollny: "Das war schrecklich für mich!" Plötzlich spricht sie ganz offen über ihre gesundheitlichen Probleme

"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" geht endlich in die nächste Runde! Die neuen Folgen versprechen einiges. Durch die hohen Preise in der Türkei hat sich die Familie ein Großprojekt vorgenommen: Sie wollen auf ihrem eigenen Acker Gemüse und Obst anbauen. Silvia (59) und Harald (64) feiern ihren zehnten Jahrestag, Estefania (22) veröffentlicht zwei neue Songs und die Beschneidung von Servets (24) und Loredanas (20) Sohn Aurelio (1) steht an. Doch es gab in letzter Zeit auch weniger erfreuliche News. Silvia musste sich aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen. Wie es ihr damit ergangen ist und was sonst noch in der neuen Staffel passiert, hat sie "InTouch Online" verraten!