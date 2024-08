Silvia Wollny: Drama um ihre Enkelin! "Ich habe Schwierigkeiten bei Püppi"

Also denkt sich Silvia einen Plan mit ihrem Partner Harald (64) aus. "Sarafina will das jetzt langsam den Zwillingen abgewöhnen. Dann habe ich gesagt, dass da ja eigentlich eine gute Idee, dass wir Püppi das abgewöhnen. Wenn die Zwillinge tagsüber nicht mehr damit rumlaufen, kriegen wir das auch eher bei ihr rein. Sie ist ja die Große", glaubt die Elffach-Mama. Als ersten Schritt soll sie den Schnuller nur noch nachts bekommen. Doch die Rechnung hat sie ohne Cataleya gemacht. Überall in der Wohnung hat die Kleine weitere Schnuller versteckt. Ob die Entwöhnung trotzdem gelingt? Und was sonst noch bei den Wollnys passiert? Das erfahren wir nächsten Mittwoch ab 20:15 Uhr bei RTLzwei oder vorab bei RTL+...

