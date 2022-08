Silvia Wollny: Heftiger Eklat mit Schwiegersohn Peter Wollny

Sender RTLzwei veröffentlichte auf Instagram bereits einen kleinen Vorgeschmack auf die neuen Folgen. In dem kurzen Clip, bemerkt Sarafinas Ehemann Peter, dass Staub in der Küche liegt. Für die leidenschaftliche Hausfrau Silvia ein absolutes No-Go! "Peter, du Drecksau!", schimpft sie und schlägt ihm den Staub aus den Händen. Und dann zwingt die Elffach-Mama ihren Schwiegersohn auch noch zum Putzen. Das nächste Mal überlegt sich Peter bestimmt zwei Mal, ob er Silvias Hausfrauen-Qualitäten in Frage stellt...