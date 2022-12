Silvia Wollny: Im Babyglück! Süße Worte an ihre Enkelin Cataleya

"Omas kleine Prinzessin, heute vor vier Jahren hast du das Licht der Welt erblickt, wir sind so stolz auf dich", schreibt die Elffach-Mama zu dem süßen Video. Dass ihre "Püppi", wie Silvia ihre Enkeltochter liebevoll nennt, schon vier Jahre alt geworden ist, kann Silvia gar nicht glauben: "Es kommt mir vor, als wenn es gestern gewesen wäre. Die Zeit vergeht so schnell.", schreibt sie weiter.

Neben zahlreichen Glückwünschen, finden sich in den Kommentaren auch einige kritische Stimmen. Viele fragen sich, was mit Mama Calantha sei. "Was ist eigentlich mit der Mama von der Kleinen?", fragt sich eine Followerin. Eine andere schreibt: "Und nicht ein Bild mit ihrer Mama dabei, traurig"...

Bereits seit einem Jahr ist Calantha schon nicht mehr in der Reality-Show "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" zu sehen und auch auf Instagram zog sich die junge Mutter mehr und mehr zurück. Was genau vorgefallen ist, weiß man bisher nicht. Calantha erklärte allerdings im September, während einer Fragerunde auf Instagram, dass zwischen ihr und ihrer Familie wohl trotzdem alles gut sei.