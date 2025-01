Silvia Wollny: Intensivstation! Harald Elsenbast musste wieder in die Klinik

In der neusten Folge "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" (Immer Mittwochs um 20.15 Uhr bei RTLZEI), dreht sich eigentlich alles um das Beschneidungsfest von Loredana Wollnys (20) Sohn Aurelio. Dafür will natürlich auch Estefania Wollny (22) in die Türkei reisen. Das Problem: Ihr Auto wurde falsch in die Türkei eingeführt. Da dies eine Geldstrafe mit sich bringen könnte, weicht der TV-Star auf einen anderen Plan um. Estefania will das Auto zur griechischen Grenze bringen und dann legal wieder einreisen.

Da die Fahrt lange 12 Stunden dauert, schnappt sie sich Harald und Freund Ali und düst los. Die Stimmung ist trotzdem angespannt! "Meine größte Angst ist nicht, dass wir zu spät zum Beschneidungsfest kommen, sondern, dass wir gar nicht mehr in die Türkei reinkommen", so die 22-Jährige. Doch es soll alles ganz anders kommen...