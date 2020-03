Silvia Wollny: Überraschende News! Jetzt ist es offiziell

und ihre Familie haben es momentan nicht leicht. Sie wohnen mitten im Kreis Heinsberg, wo bisher die meisten Corona-Fälle Deutschlands auftraten. Zwar zeigen sich auf stets gut gelaunt zu Hause. Doch wie geht es ihnen wirklich?

Silvia Wollny und Co. kommen zurück ins TV

RTLzwei hat Silvia und ihre Rasselbande mit der Kamera begleitet. In der Reportage "Corona-Zeit - Wie RTLZWEI- jetzt leben" (2. April, 21:15 Uhr, RTLzwei) wird gezeigt, wie die Großfamilie während der Krise lebt. Droht den Wollnys der Lagerkoller, wenn alle zu Hause bleiben müssen? Welche Maßnahmen ergreift Silvia in diesen Zeiten? Wie gehen sie einkaufen? All diese Fragen werden geklärt.

Wie geht es Familie Geiss in St. Tropez?

Übrigens sind in der Sendung nicht nur die Wollnys zu sehen, sondern auch Familie Geiss. Denn auch die Millionäre stehen vor neuen Herausforderungen. Robert hat sich vor kurzem einen Muskelfaserriss zugezogen - und muss dringend von einem Arzt untersucht werden. Für Shania und Davina geht dagegen der Schulalltag weiter. Allerdings müssen die Mädels per Video-Call am Unterricht teilnehmen. Und wie vertreibt sich Carmen die Zeit zu Hause? Das erfahrt ihr am 2. April um 21:15 Uhr bei ...

Ist Sarafina endlich schwanger? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: