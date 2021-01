Silvia Wollny: Katastrophe in Ratheim! Sie ist außer sich

Neue Möbel für die Wollnys! Für die Wohnungen im Anbau haben Silvia und Co. in der neuen Folge von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" extra Schränke, Kommoden, Sideboards und Nachttische aus der Türkei bestellt. Per Spedition sollen die Stücke nach Deutschland geschickt werden. Besonders Sarah-Jane kann es kaum erwarten. Da ihr Kleiderschrank kaputt gegangen ist, lebt sie seit Wochen nur noch aus Kisten. Doch die Freude, als die Pakete endlich ankommen, ist schnell verflogen...