Silvia Wollny: Kein Kontakt? So steht es wirklich um ihre Söhne!

Seit Jahren lässt Silvia Wollny ganz Deutschland in "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" an dem Familienalltag von ihr und ihren Kindern teilhaben. Doch nicht alle ihrer elf Kinder wollen in der Öffentlichkeit stehen. So haben Silvias Söhne, Sascha und Patrick, schon vor längerer Zeit entschieden, dass sie nicht im TV zu sehen sein wollen. Aber wie steht es eigentlich um den Kontakt zwischen Silvia und ihren Söhnen? Fans der 57-Jährigen wollen dies jetzt genauer wissen.

Auch interessant