Silvia Wollny: Krankenhaus-Drama bei "Kampf der Realitystars"

Silvia war jedoch nicht das einzige Sorgenkind bei "Kampf der Realitystars". Prinzessin Xenia von Sachsen wurde nach einem Schwächeanfall vom Krankenwagen abgeholt und Gina-Lisa Lohfink zog sich eine tiefe Schnittwunde zu, die sogar in der Klinik genäht werden musste. Frédéric Prinz von Anhalt stieß bei einem Spiel so heftig mit Claudia Obert zusammen, dass er sich am Kopf und an der Schulter verletzte. Cosimo Citolo hatte dagegen seine Sonnencreme vergessen. Der ehemalige "DSDS"-Kandidat erlitt während des Drehs schwere Verbrennungen. Ohje, Reality-TV ist wirklich kein Zuckerschlecken...

