Silvia Wollny: Liebes-Tattoo für Harald

Es war so eine romantische Geste! In der neuen Staffel "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" überraschte Peter seine Freundin Sarafina mit einem Tattoo. Und er ist nicht der einzige, bei dem die Gefühle für seine Liebste unter die Haut gehen...

Silvia Wollny hat Haralds Namen tätowiert

Im Interview mit inTouch Online verriet Silvia Wollny, ob sie sich ein Partnertatto mit ihrem Harald vorstellen könnte und plauderte nebenbei aus, dass sie längst seinen Namen unter der Haut trägt. "Das könnte ich mir im Prinzip schon vorstellen. Ich habe ja auch ein Tattoo auf meinem Rücken mit den Namen aller meiner Kinder und einer Rose. Da ist Harald übrigens auch schon mit drauf. Aber das muss jeder für sich selber wissen", so der RTL II-Star.

Silvia Wollny: Spekulationen um eine Trennung

Ein Tattoo mit dem Namen seines Liebsten ist nur dann eine gute Idee, wenn die Beziehung auch tatsächlich hält. In der Vergangenheit machten jedenfalls so einige Gerüchte um eine Trennung von Silvia Wollny und ihrem Harald. Doch was ist dran? "Gerüchte gab es immer. Die gibt es heute auch noch. Harald ist mein Partner und an meiner Seite. Und ich wünsche mir, dass das noch Jahrzehnte so bleibt, am besten bis ans Lebensende", so Silvia Wollny im Interview mit inTouch Online. Na, dann kann der Liebesbeweis auf ihrer Haut ja bleiben....

