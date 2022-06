Silvia Wollny: Mega-Ausraster! Ihr platzt der Kragen

Vorwürfe, die Silvia so nicht stehen lassen will. Die Aufregung um den Schnappschuss kann sie überhaupt nicht nachvollziehen. "Man kann nicht sehen, welches Kind es ist, man kann nicht sehen, ob das Kind etwas an hat", rechtfertig sich die Elffach-Mama. Sie würde extrem auf ihre Enkel achten und sie deshalb auch nicht nackt am Strand rumlaufen lassen. Wütend fügt Silvia hinzu: "Ich könnte abkotzen bei solchen Kommentaren (...) Da ist nichts Verwerfliches dran!" Lässt sich nur hoffen, dass die Hassnachrichten nach dieser Ansage endlich ein Ende nehmen...

Silvia ist bereits mehrfache Oma. Im Video seht ihr all ihre Enkelkinder auf einen Blick: