Silvia Wollny: Nächster Tiefschlag! Was führt sie diesmal im Schilde?

Am 11. Mai 2025 veröffentlichte Silvia Wollny ein Foto von Cataleya vor einer Wand mit der Aufschrift "İnci gibi değerli annem" – zu Deutsch: "Meine Mutter ist so kostbar wie eine Perle." In der Hand: ein Blumentopf. Das Bild erscheint auf den ersten Blick rührend – doch der Kontext ist brisant.