Reddit this

Silvia Wollny: Neue Bilder aufgetaucht! So sieht Tochter Jessica heute aus

Silvia Wollnys Tochter Jessica Birkenheuer zeigt sich so gut wie nie in der Öffentlichkeit. Doch jetzt sind neue Bilder aufgetaucht...

ist eine echter Power-Mama! Elf Kinder hat die 54-Jährige auf die Welt gebracht. Während Sarafina, Estefania, Sylvana und Co. regelmäßig in der Doku-Soap " - Eine schrecklich große Familie" zu sehen sind, hält sich die älteste Tochter Jessica Birkenheuer bewusst aus der Öffentlichkeit raus. Lediglich auf wenigen alten Fotos ist sie zu sehen. Doch was macht die 36-Jährige eigentlich heute?

So sieht Jessica Birkenheuer heute aus

Laut ihrem -Profil hat Jessica dieses Jahr ihrem Freund das Ja-Wort gegeben. Auf den Fotos der Trauung ist sie kaum wiederzuerkennen. Sie strahlt mit ihrem Mann um die Wette. Ihre Haare trägt Jessica mittlerweile hellblond und kinnlang.

Wollny Kinder: Alle elf auf einen Blick!

Silvia Wollny und Jessica Birkenheuer sind zerstritten

Dass Mama Silvia bei ihrem schönsten Tag dabei war, ist so gut wie ausgeschlossen. Seit der Trennung von Papa Dieter liegen die beiden im Dauer-Clinch. Gemeinsam mit ihrem Vater veröffentlichte sie 2013 das Enthüllungsbuch "Die ungeschminkte Wahrheit". Darin packen sie schonungslos über ihre Familie auspacken. Besonders bitter für Jessica: Ihr volljähriger Sohn Justin hat mit ihr gebrochen - und ist zu Oma Silvia gezogen. Eine Versöhnung ist momentan nicht in Sicht...

Ist etwa schwanger?! Die verdächtigen Bilder seht ihr im Video: