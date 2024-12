Silvia Wollny: TV-Hammer! Sie ist bei "Temptation Island VIP" dabei

Ob Mama Silvia Glück gebracht hat? Beim finalen Lagerfeuer können sich Sarah-Jane und ihr Freund endlich aussprechen. Tinush gibt zu, dass er Fehler gemacht hat. "Meine größte Erkenntnis war, dass keine Frau auf der ganzen Welt an dich herankommen kann. Ich kann mir eine Zukunft ohne dich gar nicht mehr vorstellen. Ich kann dir aus tiefstem Herzen sagen, dass du meine absolute Traumfrau bist. Ich war einfach zu dumm und zu blind, um das zu sehen. Ich möchte dich um Verzeihung bitten, dass ich dir das nicht früher sagen konnte", so Tinush. Die beiden verlassen "Temptation Island VIP" als Paar. In der großen Wiedersehensshow am 25. Dezember erfahren wir, wie es danach weitergegangen ist.

