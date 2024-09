Silvia Wollny & Harald: Ausgerechnet zum Jahrestag kracht es gewaltig

Harald hat seiner Verlobten einen großen Blumenstrauß besorgt. Doch mit Silvias schroffer Reaktion hätte er wohl nicht gerechnet. "Riechen tun die gut, Schatz. Was soll ich mit so vielen Blumen? Irgendwann werden sie in die Tonne getan", schimpft die TV-Mutti. Silvia hätte sich mehr über ein nachhaltigeres Geschenk gefreut. "Hättest du jetzt, für die Straßentiere in der Türkei 10 Kilo Hundefutter geholt, hätten wir noch mehr Leute glücklich gemacht." Doch Harald findet: "Die haben ja keinen Jahrestag und zum Zehnjährigen gehören eben Blumen dazu!"