Silvia Wollny & Harald: Tränenreiche Trennung! Sie sagt Lebewohl

Silvia Wollny liebt den Alltag mit ihrer Rasselbande in Ratheim. Doch in der neuen Folge von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" geht es für die Elffach-Mama allein nach Thailand. Sie will dort an der Sendung "Kampf der Realitystars" teilnehmen. Doch der Abschied fällt schwerer als gedacht...