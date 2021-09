Silvia Wollny & Rocco Stark: Jaa, ihre Gefühle sind echt!

Rocco und Silvia verstehen sich blendend

In seinem Exit-Interview gesteht Rocco, dass manche seiner TV-Kollegen nicht immer korrekt zu ihm waren. "Mir hat es nicht gefallen, dass die Leute mich so gemieden haben, weil ich mich gerne mit mehr Leuten unterhalten hätte. So wie ich das mit Silvia und Cosimo gemacht habe. Ich hätte gerne mehr über die Leute erfahren", erklärt er. Besonders für das Wollny-Familienoberhaupt hat er freundschaftliche Gefühle entwickelt. "Ich habe mit Silvia kurze, knackige, aber geile, emotionale Gespräche gehabt", schwärmt Rocco.

Auch Kader Loth war ihm während der Show eine große Stütze. "Positiv war ich ja von einigen überrascht. Wie von Kader zum Beispiel. Das ist eine sehr, sehr intelligente Frau, die wirkt super unterschätzt. Ich merke das an ihren Antworten. Ich verstehe ihren Humor, ich merke, wie unterschwellig das ist, das ist genau mein Ding", freut sich der 35-Jährige. Sein Wunsch? "Ich würde sehr, sehr gerne alle wiedersehen!"

