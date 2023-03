Silvia Wollny: War's das? Jetzt spricht sie über das TV-Aus!

Anlässlich des 30. Geburtstages von RTLZWEI, blickt Silvia Wollny auf die vergangenen Jahre ihrer Doku-Sendung "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" zurück, die seit zwölf Jahren über die TV-Bildschirme flimmert.

Die 58-Jährige wird sichtlich emotional, als sie über die Zeit nachdenkt und erzählt im Interview, welche Momente besonders in Erinnerung geblieben sind: "Wenn ich so an die gesamte Zeit denke, dann würde ich unseren Umzug nach Ratheim und Peters und Sarafinas Hochzeit, die auch fürs TV begleitet wurde, nennen."

Als Silvia dann das erste Mal auf der Straße angesprochen wurde, habe sie gemerkt, dass da etwas großes ins Rollen kommt und viele Leute sie und ihre Familie zu mögen scheinen. Doch wird mit der beliebten RTLZWEI-Doku schon bald Schluss sein?