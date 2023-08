Simone Ballack: Erstes Foto mit ihrem Neuen!

Gerade erst verriet Simones Neuer gegenüber "Bild" einige interessante Details über seine Vergangenheit: So soll er scheinbar noch immer verheiratet sein, allerdings seit zweieinhalb Jahren getrennt von seiner Frau leben, erklärt Heiko Gorte. Doch auch nach seinem Ehe-Aus gab es noch eine andere Frau vor Simone, mit der er bis März dieses Jahres liiert war: "Wir haben uns im März in gegenseitigem Einvernehmen getrennt", sagt er. Doch scheinbar soll die Ex-Freundin von Heiko Zwillinge erwarten, wie die "Bild" erfahren haben will! Dazu äußerte er sich allerdings nicht...

Doch das alles scheint Simone nichts auszumachen, denn jetzt teilte sie erstmals ein gemeinsames Pärchen-Foto mit ihrem neuen Freund! Auf Instagram teilt die 47-Jährige ein Foto von sich und Heiko, auf dem sie händchenhaltend spazieren ... Süß!