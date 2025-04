Simone Thomalla: Harte "Let's Dance"-Kritik von Tochter Sophia - "nicht als Vorteil"

Neun Promis sind bei "Let’s Dance 2025" noch im Rennen – darunter auch Schauspielerin Simone Thomalla. Gemeinsam mit Tanzpartner Evgeny Vinokurov stellte sie sich bisher jeder Herausforderung. Doch in der vierten Show wurde es brenzlig: Das Duo musste zittern, schaffte es aber in letzter Sekunde in die nächste Runde.

Jetzt steht die sechste Show an – und der Druck wächst. Denn in der nächsten Woche feiert Simone Thomalla ihren 60. Geburtstag live auf dem Tanzparkett. Ein besonderer Moment, den sie sich fest vorgenommen hat: "Ich hoffe, meinen runden Geburtstag fit wie nie auf dem Tanzparkett feiern zu dürfen", verriet sie vor Staffelstart im Interview mit RTL.