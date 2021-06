Sing meinen Song: Show-Abbruch! Dramatische Szenen vor laufender Kamera

Doch dann ging es ihr plötzlich nicht mehr gut - das ist auch Stefanie Heinzmann aufgefallen. "Nura, dir geht's nicht so gut. Ich fühle mich als Host hier ein bisschen 'muttimäßig' und mir wäre es eigentlich lieber, wenn du einfach ins Bett gehst und dir ein bisschen Ruhe gönnst. Ich glaube, das bringt nichts, wenn du versuchst, hier durchzuziehen und für uns alle stark zu sein. Ich glaube, jetzt wäre der Moment, an dem du ein bisschen auf dich selbst aufpassen müsstest. Ich weiß, dass es total schwierig ist ...", so die Moderatorin weiter. Nura fühlte sich sichtlich erleichtert und brach die Show dann schließlich ab. Danach wurde sie von allen Künstlern umarmt und verabschiedet.