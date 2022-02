Slyvie Meis: "Wahnsinn, es kommen so viele Emotionen hoch…“

Was waren für Sie die schlimmsten Momente?

SM: Da war der Krebs, da waren die Trennungen – all das, was da in den Zeitungen stand, damit musste nicht nur ich klarkommen: Auch meine Eltern und meine Oma haben das gelesen, und es hat sie sehr belastet. All diese Menschen, die mich belogen und betrogen haben – wenn ich über die letzten 10 Jahre nachdenke, macht mich das einerseits sehr emotional, andererseits macht es mich unglaublich glücklich, dass ich heute an diesem Punkt bin im Leben, an dem ich weiß: Der ganze Schmerz hat mich auch stärker und zur Frau von heute gemacht.

Worauf sind Sie stolz?

SM: Da gibt es so vieles, da müsste ich eine ganze Liste schreiben! Was mich sehr glücklich macht, ist, dass Rafael und ich es in diesen 10 Jahren geschafft haben, eine glückliche Patchwork-Familie zu werden. Wir feiern inzwischen sogar gemeinsam. Am vergangenen Sonntag haben wir Rafaels Geburtstag gemeinsam nachgefeiert! Ich bin so dankbar, dass ich mich so großartig mit Estavana verstehe und dass Niclas Rafael so gerne hat. Manchmal kann ich dieses Glück kaum fassen…