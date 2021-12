Designer Philipp Plein: Baby-News! Jaa, er wird wieder Papa

Soooo süß! Die beiden könnten allen Anscheins nach nicht glücklicher sein. Für Philipp Plein sind es jedoch nicht die ersten Vaterfreuden. Bereits 2013 wurde er zum ersten Mal Papa. Mit seiner damaligen Freundin Fernanda Rigon bekam er den kleinen Romeo Prince Plein. Hart musste er nach der Trennung von Fernanda darum kämpfen, seinen Sohn überhaupt zu sehen. Seine Ex nahm ihn mit in ihre Heimat Brasilien. Erst vier Jahre nach der Geburt konnte er seinen Romeo wieder in die Arme schließen. Nach ihm waren es vergeudete Jahre, "in denen wir mit unfähigen Anwälten gegeneinander gekämpft haben – für nichts. Anstatt unserem Sohn das zu geben, was er wirklich verdient: eine Mutter und einen Vater!"

Umso größer wird nun seine Vorfreude sein, seinen Nachwuchs mit seiner Liebsten Lucia bald ebenfalls auf der Welt willkommen heißen zu dürfen. Sein Glück teilte der 43-Jährige auch mit den Worten "Alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche" der ganzen Welt mit. Hach wie schön, das ist wohl das süßeste Weihnachtsgeschenk, das er dieses Jahr bekommen hat.

Wessen Weihnachten wohl dieses Jahr nicht ganz so freudig ablief, ist das von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis. Den beiden steht eine harte Trennung kurz bevor. Mehr dazu im Video: