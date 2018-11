Smudo: So hübsch ist Ehefrau Esther Schmidt

"The Voice of Germany"-Juror Smudo und seine TV-Show Kollegen liefern sich derzeit ein musikalisches Battle nach dem anderen. Doch zu jedem starken Mann gehört auch eine starke und schöne Frau: Wie seine Gattin Esther Schmidt!

In der -Show "The Voice of Germany" (22.11, 20:15 Uhr, ), sind ganz klar sie das Dreamteam: die Fantas - Michi Beck (50) und Smudo (50). Ende der 80er Jahre gründete sich die Band "Die Fantastischen Vier", nachdem Michael Beck und Thomas D zu und Andreas Rieke, die sich bis dahin "Terminal Team" nannten dazu kamen. Schlagartig wurden sie mit Hits wie "MFG- Mit freundlichen Grüßen" oder "Die da?" berühmt. Bis heute gewinnt die Band zahlreiche Auszeichnungen.

"The Voice"-Juror Smudo: Privat zurückhaltend

Gemeinsam mit Bandkollege Michi Beck ist er seit 2014 als Juror in " " dabei. Beide Juroren geben in der TV-Show alles, um mit einem ihren Schützlinge "The Voice of Germany" zu werden. Und während die Fantas im Fernsehen und auf der Bühne immer sehr präsent sind, halten sich die Beiden mit ihrem Privatleben eher im Hintergrund. Dabei hat Smudo, der mit bürgerlichem Namen Michael Bernd Schmidt heißt, doch gar nichts zu verstecken. Denn seine Frau Esther Schmidt ist ein echter Hingucker.

Smudo ist ein liebevoller Familienvater

Seit 2002 sind Esther und Smudo ein Paar, im Jahr 2006 haben sie geheiratet. Und kurz danach erwarteten sie schon Nachwuchs, denn Tochter Amy kam 2007 zur Welt. Danach bekam Smudo mit seiner Frau noch zwei weitere Töchter: 2010 Olga und 2017 seine dritte Tochter, dessen Namen der Sänger geheim hält. Zusammen mit seinen Kindern und seiner hübschen Frau, lebt der gebürtige Offenbacher in Hamburg.