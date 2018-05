Rea Garvey: Diese Frau ist seine große Liebe!

"Sing meinen Song" geht heute in die zweite Runde. Diesmal widmen sich alle den Songs von Rea Garvey. Der Musiker landete in den vergangenen Jahren Superhits wie "Josephine" und "Supergirl". Und die sind einer ganz besonderen Frau gewidmet...

Judith Holofernes: Schock-Diagnose!

Rea Garvey: Josephine ist die Liebe seines Lebens

Die Lieder von Rea Garvey sind voller Gefühle und treffen mitten ins Herz. Und daran ist eine Frau nicht ganz unschuldig. Seine große Liebe Josephine!

Seit 2002 ist das Paar verheiratet. Kennengelernt haben sie sich zunächst nur über ihre Stimmen! "Wir haben uns am Telefon kennengelernt, ich wollte eigentlich mit ihrem Bruder sprechen. Ihre Stimme war auf Anhieb total sympathisch und sexy", so Rea Garvey in einem Interview. Josephine hatte damals das Management seiner Band Reamon übernommen. Der Beginn einer Lovestory!

2005 wurde die gemeinsame Tochter Aamor geboren. Das große Glück der beiden!

Rea Garvey widmet seiner Frau Songs!

Auch nach 16 Jahren Ehe sind die Gefühle zwischen Rea Garvey und der Deutsch-Rumänin so stark wie am ersten Tag. In einem Interview erklärte Rea Garvey einmal: "Ich habe nur eine Frau in meinem Leben geliebt." Und das tut er immer noch. Und so wundert es nicht, dass Megahits wie "Josephine" oder "Supergirl" dieser einen Frau gewidmet sind... seiner Josephine....