Sommer-Dschungelcamp: Skandal um den Cast! Sind sie zu krank fürs Camp?

Der ehemalige "Köln 50667"-Darsteller David Ortega (38) etwa kommt jetzt völlig verwandelt als Jesus-Double daher und hat auch ein paar neue Themen im Gepäck: Spiritualität und Weltfrieden! Dass seine Camp-Mitstreiter scharf auf Erleuchtung sind, darf allerdings bezweifelt werden – und auch im Netz hinterfragt so mancher David Ortegas Eignung: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass der psychisch in der Lage ist, an so einem Format teilzunehmen", heißt es unter anderem.