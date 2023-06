"Sommerhaus"-Aleksandar & Vanessa: Die Wahrheit hinter ihrer Beziehung!

Schon bei "#CoupleChallenge" fiel Aleks Petrovic mit seinem rabiaten Verhalten gegenüber seiner Ex Christina im TV auf. Immer wieder maßregelte er seine Verflossene vor laufenden Kameras. Ob sich dieses Muster in der diesjährigen "Sommerhaus der Stars"-Staffel mit seiner Neuen Vanessa wiederholen wird? Es wäre nicht das erste Mal, dass sich ein Paar während der Sendung so sehr in die Haare bekam, dass wenig später die Trennung folgte. Der Sommerhaus-Fluch suchte bereits einige Ex-Traumpaare heim - alleine im letzten Jahr traf es Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, Diogo Sangre und Vanessa Mariposa, Patrick Romer und Antonia Hemmer und Marcel Dähne und Lisa-Marie Weinberger. Ist die Liebe von Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu nach ihrem turbulenten Kennenlernen im letzten Jahr schon stark genug, um weiterhin als Paar aus dem Sommerhaus zu gehen? Eins ist klar, das "Temptation Island"-Couple wird sicherlich wieder für ordentlich Gesprächsstoff sorgen.

Welche Promi-Beziehungen das Sommerhaus noch nicht überlebt haben, erfährst du im Video: