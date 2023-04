Aleksandar Petrovic & Vanessa: Süßer Familienzuwachs 5 Monate nach "Temptation Island VIP"

In den vergangen Wochen war das Paar in Serbien unterwegs, um sich von einem geliebten Menschen zu verabschieden. Vor Ort fanden Aleksandar Petrovic und seine Freundin Vanessa Nwattu dann jedoch einen ausgesetzten Hund in einem Müllberg und nahmen ihn bei sich auf. Da der Besitzer nirgends auffindbar war, entschieden sich die beiden nun dazu Hündin Mala zu sich nach Deutschland mitzunehmen. In ihrer Instagram-Story sprachen die beiden jetzt über ihre Pläne mit ihrem neusten Familienzuwachs: