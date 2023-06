Das Sommerhaus der Stars 2023: "Wird alles übertrumpfen!" Insiderin packt aus

"Ich war einen Monat nicht aktiv hier. Wie ihr wisst, war ich auf Dreharbeiten für 'Das Sommerhaus der Stars'. Diese Staffel wird wirklich jegliche Staffeln übertrumpfen - an wirklich allem", berichtet Walentina schon jetzt ihren Instagram-Followern. Was genau passiert ist, darf sie noch nicht verraten. "Ich würde wirklich so gerne so viel sagen. Schaut euch das Ganze selbst an, wenn es ausgestrahlt wird." Trotzdem teasert Walentina schon jetzt an: "So viel Trash habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen. Aber was will man im Trash-TV erwarten. Von Jahr zu Jahr wird es schlimmer!" Das hört sich ja vielversprechend an...

