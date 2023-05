Sommerhaus der Stars: Drama vor TV-Start! Ein Paar ist schon raus

Das "Sommerhaus der Stars" geht wieder in die nächste Runde. Vor Kurzem erst bestätigte RTL offiziell, welche Paare sich in diesem Jahr der Herausforderung stellen werden: Mit dabei sind unter anderem Reality-Stars Maurice Dziwak und Ricarda Raatz, "Promi Big Brother"-Teilnehmerin Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan, Schlagersänger Tim Toupet und Carina Crone und Claudia Obert und ihr jüngerer Freund Max. Letztere sorgen allerdings bereits vor TV-Start für jede Menge Drama...