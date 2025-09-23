„Sommerhaus der Stars” 2025: Er hat den kleinsten - Die Instagram-Accounts der Promis im Check!
Nicht nur im TV zählt jede Stimme: Auf Instagram wird deutlich, wer als Publikumsliebling gefeiert wird – und wer nicht!
Silva Gonzalez weiß, wie man polarisiert – doch kommt das wirklich gut an? Oder war sein Penis-Auftritt im Sommerhaus ein Schritt zu viel?
© RTL
Das „Sommerhaus der Stars 2025” sorgt schon nach wenigen Folgen für Gesprächsstoff. Die Fans lernen die Promi-Paare kennen und haben längst ihre Lieblinge und weniger beliebten Kandidaten ausgemacht. Silva Gonzalez bringt es selbst auf den Punkt: „Wenn die Leute über mich reden und lästern, dann weiß ich, ich habe alles richtig gemacht.“ Doch kommt seine provokante Art wirklich gut an? Ein Blick auf die Instagram-Accounts der Stars zeigt, wie groß ihre Beliebtheit und Bekanntheit tatsächlich ist – und wer sich im Netz zum echten Publikumsliebling entwickelt.
Platz 1: Paulina & Tommy
Paulina Ljubas (28) und Tommy Pedroni (30) sind die unangefochtenen Spitzenreiter. Paulina hat mit 474.000 Followern die größte Reichweite im Sommerhaus und sich mit Formaten wie „Köln 50667” und „Temptation Island” längst einen Namen gemacht. Tommy bringt es auf starke 296.000 Fans und ist Reality-Fans aus „Ex on the Beach” und „Are You The One?” bekannt. Im Sommerhaus sicherten sie sich gleich die erste Safety, gerieten aber schnell in Konflikte.
Platz 2: Lina & Ryan
Lina (25) und Ryan Wöhrl (23) folgen auf Platz 2. Ryan ist Content-Creator und bringt es auf 112.000 Follower, während Lina mit 316.000 Fans deutlich stärker aufgestellt ist und sich besonders mit ihren Social-Media-Auftritten sowie ihrem markanten Look eine große Community aufgebaut hat. Im Haus sind sie bislang eher unauffällig, wirken aber sympathisch – ein Duo, das ohne große Skandale trotzdem richtig gut ankommt.
Platz 3: Jochen & Tina
Jochen Horst (63) und Tina Horst (52) gehören überraschend zu den Social-Media-Stars im Sommerhaus – zumindest, was Jochen angeht. Der Schauspieler bringt es auf starke 309.000 Follower und liegt damit im oberen Ranking. Ganz anders sieht es bei Tina aus: Mit gerade einmal 2.066 Fans spielt sie online praktisch keine Rolle. Im Haus sorgen die beiden trotzdem für Diskussionen: Ihr ständiger Wechsel ins Englische spaltet die Zuschauer – manche feiern den internationalen Touch, andere rollen nur genervt die Augen.
Platz 4: Edda & Michael
Edda (24) und Michael (27) sichern sich Platz 4 im Social-Ranking. Mit 296.000 Followern bringt Edda eine starke Fanbase mit, während Michael mit 46.600 Abonnenten deutlich kleiner aufgestellt ist. Doch im Sommerhaus sind die beiden alles andere als unsichtbar: Immer wieder sorgen sie mit Trennungsgerüchten und lautstarken Streitereien für Aufsehen – was sie zum Gesprächsthema Nummer eins macht.
Platz 5: Louise & Pascal
Louise Matejczyk (36) und Pascal Zadow (28) kennt man aus „Köln 50667”, wo sie als Paar auftraten. Privat sind sie seit 2020 liiert, haben eine Tochter und sind seit Ende 2023 verheiratet. Auf Instagram bringt Lou es auf 291.000 Follower und liegt damit klar vor Pascal, der mit 89.600 Fans deutlich kleiner aufgestellt ist. Im Sommerhaus treten sie als Team auf, doch ihre offene Streitkultur und Pascals Ruhrpott-Schnauze könnten Sympathien kosten.
Platz 6: Tara & Dennis
Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi (30) landen im Social-Media-Ranking auf Platz 6 – und auch hier macht die Frau den Unterschied. Während Dennis nur 54.500 Follower zählt, bringt es Tara auf starke 185.000 Fans. Die Österreicherin ist seit Jahren Reality-erprobt und bekannt für ihre direkte, polarisierende Art. Im Sommerhaus geraten die beiden schon früh ins Visier: In Folge 3 kassierten sie beim gefürchteten Stimmungsbarometer die meisten Stimmen – ein klares Zeichen, dass sie im Haus unter Druck stehen.
Platz 7: Jennifer & Marvin
Marvin Kleinen (30) und Jennifer Degenhart (27) landen mit 118.000 Followern bei Jennifer und 104.000 Fans bei Marvin auf Platz 6. Marvin ist Reality-TV-Fans bestens bekannt: Ob bei „Temptation Island“ oder anderen Formaten – er sorgt regelmäßig für Eskalationen und Schlagzeilen. Jennifer steht zwar nicht so sehr im Rampenlicht, übertrifft Marvin online aber trotzdem. Im Sommerhaus halten sich die beiden bislang eher zurück, doch Marvin gilt als Kandidat, der im richtigen Moment gern austeilt!
Platz 8 & 9: Sarah Joelle und die Hot-Banditoz
Sarah Joelle Jahnel (36) und Ersin (37) spielen in Sachen Reichweite eher hinten mit. Sarah Joelle ist vielen noch aus DSDS und dem Dschungelcamp bekannt und bringt es auf 97.300 Follower, während Ersin ohne Promi-Vergangenheit ins Sommerhaus startet und selbstironisch betont, man kenne ihn „von nirgendwo“. Im Haus sorgt Sarah Joelle durch ihre laute Art zwar für Aufmerksamkeit, doch für echte Beliebtheit reicht es nicht.
Silva Gonzalez (46) und Stefanie Schanzleh (37) bilden mit Abstand das Schlusslicht. Silva kommt nur auf 6.215 Follower, der Hot-Banditoz-Account auf 7.150 Fans – und auch im Sommerhaus selbst stand das Paar nach dem skandalträchtigen Einzug mit Nackt-Szene schnell in der Kritik. Damit zählen sie sowohl im TV als auch online zu den schwächsten Paaren der Staffel.