Sommerhaus-Rätsel gelöst: Warum Jochen & Tina Horst ständig auf Englisch wechseln

Die Antwort kam direkt von Jochen selbst. In einem Reel auf Instagram erklärte der Schauspieler: „Mir ist gar nicht aufgefallen, dass wir so viel Englisch sprechen. Es haben so viele gefragt: ‚Warum reden die immer Englisch?‘“ Der Grund: Ihr Sohn habe eine englische Schule besucht, Jochen selbst sei mit der Sprache aufgewachsen. Außerdem lebe das Paar seit einiger Zeit in der Schweiz, wo viele ihrer Freunde aus England und den USA stammen. Kein Wunder also, dass die Fremdsprache zuhause längst Alltag geworden ist – und nun auch im Sommerhaus.