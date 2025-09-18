Sommerhaus-Rätsel gelöst: Warum Jochen & Tina Horst ständig auf Englisch wechseln
Jochen und Tina Horst wechseln im Sommerhaus auffallend oft ins Englische. Fans sind irritiert – jetzt liefert der Schauspieler endlich eine Erklärung.
Tina und Jochen Horst wechseln im Sommerhaus häufig die Sprache, in der sie kommunizieren – doch warum ist das eigentlich so?
© IMAGO / Future Image
Kaum ist die neue Staffel vom „Sommerhaus der Stars” angelaufen, wundert sich das Publikum: Zwischen all den lauten Diskussionen und deutschen Schimpftiraden hört man plötzlich „Honey“ und „Darling“. Jochen und Tina Horst wechseln wie selbstverständlich ins Englische – und das nicht nur im Scherz. Auf Social Media häuften sich schnell die Fragen: Meinen die beiden das ernst oder ist es nur Show?
Verwirrung im Sommerhaus: Darum sprechen Jochen und Tina Horst immer wieder auf Englisch
Die Antwort kam direkt von Jochen selbst. In einem Reel auf Instagram erklärte der Schauspieler: „Mir ist gar nicht aufgefallen, dass wir so viel Englisch sprechen. Es haben so viele gefragt: ‚Warum reden die immer Englisch?‘“ Der Grund: Ihr Sohn habe eine englische Schule besucht, Jochen selbst sei mit der Sprache aufgewachsen. Außerdem lebe das Paar seit einiger Zeit in der Schweiz, wo viele ihrer Freunde aus England und den USA stammen. Kein Wunder also, dass die Fremdsprache zuhause längst Alltag geworden ist – und nun auch im Sommerhaus.
Während manche den Sprach-Mix als charmant und erfrischend empfinden, reagieren andere eher genervt. Einige Fans meinen, die englischen Floskeln lenkten vom eigentlichen Geschehen ab, andere feiern gerade das internationale Flair. Fakt ist: Kaum ein anderes Paar polarisiert mit so etwas Alltäglichem – und das allein macht Jochen und Tina zu echten Hinguckern.
Jochen und Tina Horst: Drohendes Aus im Sommerhaus
Doch Sprachen hin oder her: Für Jochen und Tina wird es im Spiel ernst. Beim letzten Stimmungsbarometer standen sie bereits auf der Abschussliste. Ihr eher ruhiger, kultivierter Auftritt könnte zwar Sympathiepunkte einbringen, doch im Sommerhaus gilt oft das Gegenteil: Wer zu sehr aus der Reihe tanzt, riskiert schnell die Nominierung. Mit ein paar englischen Worten haben die beiden für eine der kuriosesten Diskussionen der Staffel gesorgt. Ob man das liebenswert oder nervig findet, liegt schlussendlich im Auge der Zuschauer.