Sommerhaus der Stars: Eklat nach dem Wiedersehen! "Ihr wollt Krieg? Den könnt ihr haben!"

Lorik und Denise haben auf Social Media einige "Wer bin ich?"-Videos veröffentlicht, in denen sie ihre "Sommerhaus"-Mitbewohner nachmachen. Gloria war von ihrer Darstellung allerdings alles andere als begeistert. "Richtig peinliches Tik Tok wurde mir von den zwei Pfeifen geschickt", ätzt sie in ihrer Instagram-Story. "Ihr habt ja nicht mal gegen Rafi und Sam gewonnen. So richtig viel drauf habt ihr zwei halt auch nicht." Zur Erinnerung: Lorik und Denise mussten sich im Finale gegen Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) geschlagen geben.