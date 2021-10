Sommerhaus der Stars: Die nächste Eskalation! Das Drama spitzt sich weiter zu

Jana Pallaske hät auch nichts von Mike Cees-Monballijn und lässt kein gutes Haar an ihm. Nun kam es zum Zoff - und das wegen einer Mücke! Denn Mike wollte das Insekt mit einem Spray vertreiben. "Kannst du das bitte nicht hier am Tisch machen? Das ist auch wieder so giftig", sagte Jana Pallaske zu ihm, welche sehr naturverbunden ist. Mike fühlte sich sofort angegriffen: "Die Alte hat doch einen Schaden!", pöbelte er. "Ich laufe heute einmal durch und sprühe alles voll", provozierte er sie weiter.