Sommerhaus der Stars: Eskaltion um Mike! Jetzt geht Sender RTL zu weit

Und RTL? Statt sich klar zu positionieren, gießt der Sender nur noch mehr Öl ins Feuer. "Alle reden über Mike, aber lasst uns mal über Michelle sprechen. Was denkt ihr: Welche Rolle hat sie in der Beziehung?", wollten die Macher auf Twitter wissen. Die Reaktionen Zuschauer fielen eindeutig aus. "Nicht euer Ernst, oder? Man muss nicht mal Psychologie studiert haben, um zu erkennen, was da abgeht. Oder wollt ihr jetzt sozusagen Michelle Mitschuld geben?", schrieb beispielsweise ein User wütend. Ein anderer wurde noch deutlicher: "Hey RTL, ich glaube, ihr wolltet das hier schreiben: Egal ob physisch oder psychisch: Beim Hilfetelefon 'Gewalt gegen Frauen' können Sie sich unter der Rufnummer 08000 116 016 an 365 Tagen zu jeder Uhrzeit anonym und kostenlos beraten lassen."