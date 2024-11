Sommerhaus der Stars: Flucht aus dem Studio? Frauke Ludowig packt über Wiedersehen aus

Die diesjährige "Sommerhaus der Stars"-Staffel hatte es in sich! Eine Eskalation jagte die Nächste. Beim Wiedersehen soll es erneut heftig gekracht haben. "Es wurden drei Stunden aufgenommen und drei Stunden war es nur krawallig. Man konnte gar nicht normal reden", teaserte Sam Dylan (33) bereits in seinem Podcast "Royal Spice" an. Selbst der hartgesottenen Moderatoin Frauke Ludowig (60) wurde es irgendwann zu viel. "Die Frauke war richtig genervt. Ich glaube, so ein schlimmes Wiedersehen hatte sie noch nie." Nach der Aufzeichnung soll sie sofort aus dem Studio geflüchtet sein. Jetzt spricht Frauke selbst Klartext.