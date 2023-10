"Sommerhaus der Stars": Krasse Vorwürfe! Sind DIESE Paare nicht echt?

"Ein Paar ist definitiv nicht echt. Mal sehen, ob es euch bei dem zweiten auch noch klar wird", poltert Edith Stehfest in ihrer Instagram-Story. "Auf jeden Fall spannend, welche Methoden bei meiner Branche angewendet werden".

Konkrete Namen nennt Edith nicht, doch das muss sie eigentlich auch gar nicht. Schon vor der ersten Sendung haben die Fans vermutet, dass Tim Toupet und Carina Crone kein echtes Paar sind. Auch die Beziehung von Claudia Obert und Max wird stark angezweifelt.

Sänger Tim Toupet fühlt sich von Ediths Aussage jedenfalls heftig angegriffen. "Nach außen zeigen sie sich als tolerante, bunte Menschen, aber verurteilen uns, weil wir unsere Beziehung nicht so stark nach außen präsentieren, wie sie", feuert er im "Bild"-Gespräch. "Das ist in meinen Augen der absolute Höhepunkt der Intoleranz. Für mich widerspricht sich das total!"

Und auch Claudia Obert lächelt die Vorwürfe einfach weg. "Ich liebe, dass er so spontan ist in seinem Handeln, so redegewandt ist und er so gut aussieht. Wo auch immer ich mit ihm aufkreuze, fragen die Leute, ob er Model sei", schwärmt sie von ihrem Freund Max Suhr. "Er ist halt ’ne echte Sahneschnitte."

Bleibt abzuwarten, ob Edith sich getäuscht hat oder vielleicht wirklich etwas an ihrer Vermutung dran ist...