Sommerhaus der Stars: Verletzt! DIESES Paar steigt freiwillig aus

In der neuen Folge, die bereits jetzt bei RTL+ abrufbar ist, verletzt sich Mario Basler. Die Schmerzen sind unerträglich für den ehemaligen Fußballer. "Ich kann mich nicht mehr auf die Seite legen, mein Rücken ist tot", klagt Mario. Eigentlich hatte er gehofft, dass es am nächsten Tag besser wird, doch Fehlanzeige. "Ist Ende. Ich habe eine Nacht gehabt... Nur aufgewacht. Bei jeder falschen Bewegung zieht es so da oben rein."