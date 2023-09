"Sommerhaus der Stars": Schock nach der ersten Folge! RTL muss eingreifen

Auf dem Instagram-Kanal der Show wird bereits fleißig über die erste Folge diskutiert. Unter dem neuesten Beitrag des Senders häufen sich bereits die empörten Kommentare:

"Das erste Format, wo Walentina mehr heult als mobbt. Wie kommt sie darauf, so viele Fans zu haben? Die folgen ihr doch nur, weil sie neugierig sind. Das ist wie beim Unfall. Du willst nicht hinsehen ,bist aber so schockiert."

"Walentina will doch echt keiner mehr sehen. Diese Person ist so unterirdisch und so ein bisschen verdirbt es mir das Sommerhaus."

"Wir alle lieben ja ein bisschen Trash, aber ich verstehe auch nicht, warum man Walentina eine Plattform bietet. Ich finde, es zieht einen schon beim Zuschauen so runter, dass es wirklich Menschen gibt, die so drauf sind."

"Da sind so viele Beziehungen, die einfach nicht funktionieren können! Wenn mein Mann mich mehrmals als asozial bezeichnet oder mir droht, dass er über mich auspackt, wenn ich nicht mache, was er tut, dann wäre ich sofort weg. So wie Walentina ihren Typen beschimpft und so wie Maurice mit Ricarda redet, das geht einfach nicht."

Auweia... Wenn das so weitergeht, muss der Sender vielleicht wirklich noch eingreifen!